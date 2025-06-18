Роснедра ожидают, что в ближайшие годы Россия справится с дефицитом редкоземельных металлов. Это связано с разработкой необходимых технологий на одном из промышленных предприятий.

В сфере добычи редкоземельных металлов (РЗМ) наметились сдвиги. В России ищут способы не просто добывать, но и эффективно перерабатывать такие элементы.

Руководитель Роснедр Олег Казанов сообщил, что Россия может избавиться от дефицита редкоземельных металлов уже через год, т.е. к 2027 году. На данный момент объем добычи позволяет покрыть внутренние потребности, но проблема кроется в переработке: отрасль выпускает лишь концентрат, а не разделенные элементы.

Такой материал отправляют за рубеж, а обратно ввозят уже переработанные продукты — чаще всего это магниты или сплавы с нужными компонентами. Перелом в ситуации должен произойти после внедрения технологий на Соликамском магниевом заводе.

Именно там, по словам Казанова, решают задачу глубокой переработки РЗМ. Если проект доведут до конца, Россия сможет обеспечить себя нужными компонентами без зависимости от внешних поставок.