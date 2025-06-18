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В Белогорске Амурской области строят маслоэкстракционный завод
В Белогорске строят завод по глубокой переработке сельхозкультур. Комплекс займет ключевое место в агропромышленной инфраструктуре Амурской области и страны в целом.

Амурская область усиливает позиции в перерабатывающей отрасли: в Белогорске строят новое предприятие, которое в будущем станет значимым игроком на внутреннем и внешнем рынках.

 

Компания «Содружество» развернула строительство маслоперерабатывающего завода в Белогорске. Объект возводят по утвержденному мастер-плану развития города. Сейчас рабочие заняты монтажом основных производственных корпусов, складов и железнодорожной инфраструктуры.

По словам представителей компании, общая протяженность путей составит более десяти километров. Параллельно продолжается подготовка площадки и отсыпка основания под ключевые объекты.

Плановый срок завершения работ — 2026 год. Предприятие сможет перерабатывать до миллиона тонн сои в год. Также в план включили переработку рапса и льна. Сырье будут закупать не только на территории Амурской области, но и в других регионах Дальнего Востока.

Новый завод создаст десятки рабочих мест в высокотехнологичном секторе. Продукцию планируют поставлять как на российский рынок, так и за рубеж.

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#завод #сельское хозяйство #переработка #амурская область #рапс #белогорск #соя
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