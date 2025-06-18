Президент Белоруссии выразил резкое недовольство положением в сельском хозяйстве страны. Он потребовал немедленно навести порядок и прекратить массовую гибель скота.

Во время выездного совещания по вопросам аграрного сектора президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на чиновников и руководителей хозяйств. Причиной стала тревожная ситуация с массовой гибелью животных.

Лукашенко жестко высказался о состоянии дел в белорусском сельском хозяйстве, заявив, что если падеж скота продолжится, в стране "жрать будет нечего". Он подчеркнул, что знает, о чём говорит, поскольку сам родом из села.

Глава государства связал сложившуюся ситуацию не с нехваткой рабочих рук, а с отсутствием элементарной дисциплины. По его словам, людей не организовали и не заставили выполнять свои обязанности. Он напомнил, как при Советском Союзе добивался результатов через строгость и порядок.

Отдельно Лукашенко прошелся по критикам из числа эмигрантов, назвав их «беглыми отморозками» и упрекнув в том, что они искажают реальную картину. Президент отметил, что не намерен мириться с бездействием в агросекторе и пообещал принять жесткие меры.

Ранее он заявлял, что уровень падежа скота в стране достиг исторического максимума.