Иран продемонстрировал очередную модель дрона-камикадзе — Shahed-107. Устройство получило поршневой двигатель и дальность полета свыше 1500 км.

На фоне роста внимания к применению беспилотников в современных конфликтах Иран продолжает развивать линейку дронов Shahed. Новая модель была представлена корпусом стражей исламской революции.

КСИР вывел на публику новый дрон-камикадзе под обозначением Shahed-107. Аппарат самолетной конфигурации получил поршневой двигатель, который, по заявлению разработчиков, обеспечивает ему дальность полета более 1500 километров. Конструкция включает прямое крыло и X-образное хвостовое оперение.

На опубликованных снимках можно рассмотреть детали нового устройства. Судя по изображениям, Shahed-107 во многом сохраняет узнаваемые черты предшествующих моделей.

Ранее в сети появились кадры, на которых БПЛА, визуально схожий с новой разработкой, сближается с израильским комплексом ПВО Arrow 3. Эти кадры стали поводом для обсуждения возможной уязвимости противоракетной обороны Израиля перед новыми иранскими беспилотниками.