Дональд Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде, не проведя запланированную встречу с Владимиром Зеленским. Американский лидер сослался на "понятные причины" своего срочного отъезда.

Неожиданный отъезд Дональда Трампа с саммита G7 и отмена встречи с президентом Украины вызвали вопросы о реальных мотивах американского лидера.

Президент США покинул встречу глав государств "Большой семерки" раньше графика, не успев провести переговоры с Зеленским. Трамп ограничился лаконичным объяснением о необходимости срочного возвращения "по понятным причинам", не вдаваясь в детали.

Политологи предполагают несколько возможных объяснений этого шага. По одной из версий, американский лидер сознательно избежал встречи, чтобы не брать на себя новые обязательства по поддержке Украины. Другие эксперты связывают отъезд с изменением внешнеполитических приоритетов Белого дома, где сейчас основное внимание уделяется ближневосточному кризису.

Сам Трамп назвал свое участие в саммите успешным, отметив подписание торгового соглашения с Великобританией. Однако отсутствие конкретных объяснений по поводу срочного отъезда породило множество предположений. Наиболее распространенное – нежелание американского президента втягиваться в обсуждение украинского вопроса.

Для Киева такая ситуация может стать тревожным сигналом. Если Вашингтон действительно снижает уровень поддержки, это существенно осложнит позиции украинского руководства. Пока официальных комментариев о причинах отмены встречи не последовало, но действия Трампа в очередной раз демонстрируют его независимый подход к дипломатическим отношениям с нынешним киевским режимом.