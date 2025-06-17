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В России предложил продавать питбайки несовершеннолетним только при наличии справки из мотошколы
В России планируют ввести новые правила продажи питбайков подросткам. Покупать мини-мотоциклы смогут только те, кто предоставит справку об обучении в мотошколе.

Российские власти рассматривают меры по ограничению доступа подростков к мощным питбайкам после резкого роста аварий с их участием.

Статистика показывает тревожную динамику: за нынешний год количество ДТП с питбайками выросло на четверть, а число погибших – почти на 30%. Основные виновники аварий – подростки, которые массово покупают мини-мотоциклы и катаются без должной подготовки.

Проблема в правовом статусе питбайков. Их ввозят как спортивный инвентарь, что позволяет избегать пошлин и регистрации. При этом некоторые модели развивают мощность до 50 лошадиных сил, сопоставимую с полноценными мотоциклами.

Сейчас любой подросток может свободно приобрести такой транспорт без прав и техосмотра. Хотя езда на питбайках по дорогам общего пользования запрещена (у них нет фар, поворотников и других обязательных элементов), большинство аварий происходит именно там. Молодые водители часто игнорируют не только правила дорожного движения, но и требования безопасности – катаются без шлемов.

Депутат Артем Метелев предложил решение: требовать при покупке справку из мотошколы, аналогично правилам для пневматического оружия. Инициативу уже обсуждают в МВД и Минспорте. Если её примут, подросткам придётся сначала пройти обучение, прежде чем садиться за руль мощного питбайка.

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#дтп #подростки #безопасность дорожного движения #мотошколы #питбайки
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