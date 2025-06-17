Минтранс оценил развитие беспилотного транспорта в России в ближайшие годы

Пока беспилотные машины на российских дорогах остаются редкостью, но ситуация будет меняться в течение ближайших лет.

В настоящее время по дорогам России передвигается чуть более 80 беспилотных транспортных средств. По информации министра транспорта Романа Старовойта, к 2030 году их количество может увеличиться до 1700 единиц.

Минтранс уделяет особое внимание проекту по запуску беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток». Планируется, что первые беспилотные транспортные средства будут запущены на этой трассе в 2026 году.

Несколько крупных компаний уже тестируют и внедряют технологии автономного вождения. В числе таких — «Яндекс», Сбер и Wildberries. Эти игроки рассматривают беспилотники как инструмент повышения логистической эффективности.