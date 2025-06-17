Большинство респондентов готовы передать биометрические данные ради большей финансовой безопасности. Исследование ВТБ показало рост доверия к таким технологиям.

Нежелание носить с собой документы и стремление защититься от мошенников — вот что чаще всего мотивирует россиян передавать биометрию. За последние полгода таких стало заметно больше.

По данным опроса, проведенного ВТБ, 52% россиян готовы сдать биометрию, чтобы обезопасить свои счета от злоумышленников. Второй по значимости причиной стало удобство: 23% не хотят таскать с собой документы. Еще 22% ценят упрощенную авторизацию в банках и на «Госуслугах».

Чуть меньше респондентов, 21%, заинтересовались возможностью снимать деньги без карты или телефона, а 15% — оплатой проезда и покупок без физических средств оплаты.

Опрос показал, что уровень сомнений в безопасности биометрии снизился почти в два раза по сравнению с концом прошлого года. Доля уверенных в ее безопасности и удобстве выросла с 26% до 27%. Еще 13% считают технологию надежной, но неудобной в оформлении.

По итогам исследования выяснилось, что 27% уже сдали биометрию, в том числе через МФЦ, банки или приложение «Госуслуги Биометрия». Еще 29% планируют сделать это в ближайшее время. Большинство респондентов полагают, что подобные технологии скоро станут массовыми.