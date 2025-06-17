Вице-премьер Александр Новак заявил, что проект газопровода «Сила Сибири 2» по-прежнему актуален. Он связал это с устойчивым ростом спроса на газ в Китае.

Рост потребности Китая в природном газе укрепляет интерес к новым экспортным маршрутам из России. Один из таких проектов — «Сила Сибири 2» — сохраняет стратегическое значение.

Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Сила Сибири 2» остается актуальным, учитывая долгосрочные энергетические прогнозы. По его словам, Китай продолжает наращивать потребление газа на фоне промышленного роста и урбанизации.

С 2021 по 2024 год спрос на газ в Поднебесной вырос с 373 до 430 миллиардов кубометров — примерно на 15%. Международное энергетическое агентство ожидает, что к 2050 году показатель увеличится еще на треть по сравнению с уровнем позапрошлого года.

На этом фоне Россия, обладающая крупнейшими запасами газа — 63,4 триллиона кубометров, — остается ключевым поставщиком для китайского рынка. Новак подчеркнул, что «Сила Сибири 2», рассчитанная на 50 миллиардов кубометров в год, соответствует растущим энергетическим потребностям региона.

При этом детали по самому проекту, по словам вице-премьера, пока находятся в рамках коммерческих переговоров. Газопровод должен соединить Западную Сибирь с Китаем через территорию Монголии.