Срок оплаты услуг ЖКХ в России могут перенести с 10 на 15 число месяца. Это изменение позволит сократить число просрочек и избежать штрафов.

Госдума готовит поправки, которые могут упростить оплату коммунальных услуг. Изменения коснутся сроков передачи квитанций и даты, до которой нужно внести платеж.

Профильный комитет Госдумы по строительству и ЖКХ завершил доработку законопроекта, предусматривающего перенос крайнего срока оплаты коммунальных услуг. Вместо действующего ограничения — до 10 числа месяца — предлагается установить срок до 15-го.

Такая мера, как уточнил зампред комитета Сергей Колунов, позволит россиянам избежать начисления пени за просрочку. Многие получают заработную плату во второй половине месяца, и дополнительное время на оплату сделает процесс более удобным.

Кроме того, предлагается изменить срок передачи платежных документов. Управляющим организациям и поставщикам ресурсов дадут больше времени — до 5 числа месяца, вместо текущего срока до 1-го. Это снизит риск ошибок в расчетах.

Первоначально проект закона касался упрощения порядка внесения данных в государственную систему ЖКХ. Теперь он охватывает и более ощутимые для потребителей изменения — прежде всего, график оплаты услуг.