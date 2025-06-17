Специалисты оценили, как изменились цены на смартфоны Apple в России.

Цены на iPhone в России заметно изменились за последние три года. Некоторые модели подешевели, другие стали дороже — особенно это касается iPhone 15, который оказался лидером по снижению стоимости.

Исследование компании CDEK.Shopping показало: среди всех моделей Apple сильнее всего в цене потерял iPhone 15. За три года — с 2023 по 2025 — его средняя стоимость снизилась почти на треть, с 81,7 до 50,5 тысяч рублей.

Модель iPhone 15 Pro, в отличие от «младшей» версии, стала стоить немного больше — рост составил около двух процентов. А iPhone 14 и iPhone 13 в этот период подешевели, но не так значительно — на 16% и 12% соответственно.

При этом динамика цен зависела не только от модели, но и от объема памяти. Например, устройства на 128 гигабайт стали доступнее примерно на 7%. А вот модели с накопителем 256 ГБ наоборот немного прибавили в цене. Сильнее всего подешевели версии с памятью на 512 ГБ — почти в четыре раза. Аппараты с 1 ТБ памяти, напротив, подорожали примерно на 15%.

Цвет корпуса тоже влиял на ценник. Больше всего в цене потеряли модели в синем исполнении — снижение составило порядка 60%. Смартфоны в цвете «полуночный» подешевели на 15%, а в «альпийской зелени» — на 10%.

Отдельно аналитики указали, что текущая средняя цена iPhone 15 держится на уровне 50 тысяч рублей, но из-за колебаний курса реальная стоимость в продаже может быть выше — от 62 тысяч.