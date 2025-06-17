Санкт-Петербург расширяет производство инновационного транспорта. В промзоне "Рыбацкое" появится новый промышленный комплекс.

Новый промышленный объект появится на территории промзоны "Рыбацкое" в Невском районе северной столицы. Здесь разместят современное производство беспилотных транспортных систем.

Городские власти утвердили проект строительства на участке площадью 8 гектаров. Планируется возвести четыре производственных корпуса общей площадью 37 тысяч квадратных метров.

Этот проект продолжает развитие инновационного кластера города. В Петербурге уже работает более 20 компаний, специализирующихся на разработке и производстве беспилотных технологий. Новое предприятие усилит позиции города как центра передовых транспортных решений.

Строительство комплекса ведется в рамках соглашения между администрацией города и частным инвестором. Точные сроки реализации проекта пока не называются.