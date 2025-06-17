Компания General Atomics представила беспилотник PELE, созданный как дополнение к разведывательной платформе MQ-9B. Новый дрон способен действовать в высокоопасных зонах, не подвергая риску основной носитель.

Глубокая разведка в зонах с высокой плотностью ПВО требует не просто выносливой техники, а гибких и модульных решений. Новый беспилотник PELE, созданный в США, предлагает именно такой подход — он выступает в роли малогабаритного спутника, который запускается с более крупного дрона и берет на себя самые рискованные задачи.

Американская компания General Atomics Aeronautical Systems представила разведывательный беспилотник PELE (Precision Exportable Launched Effect), разработанный как дополнение к основному дрону MQ-9B SkyGuardian. Новую систему спроектировали для выполнения заданий в зонах с высокой угрозой поражения, где использование крупной техники сопряжено с серьёзным риском.

PELE представляет собой полуавтономный беспилотник длиной 2,74 метра и с размахом крыльев 3,35 метра. Он оснащён 16-сильным двигателем, может находиться в воздухе до 7 часов и преодолевать расстояния свыше 926 километров. Это делает его пригодным для глубоких разведывательных вылетов, а также задач, связанных с радиолокационной локацией и подтверждением активности противника.

Новый аппарат запускается как с земли, так и с платформы MQ-9B, при этом одна миссия может включать несколько PELE. Такая схема позволяет базовому носителю оставаться за пределами опасных зон, в то время как меньшие дроны выполняют точечные задачи в пределах радиуса поражения.

PELE оборудован электрооптической и инфракрасной камерой, а также внутренними модулями, которые адаптируются под конкретную миссию. В рамках типичного сценария MQ-9B подлетает к зоне ответственности ПВО со стороны международных вод, запускает PELE, а те проникают в защищённое воздушное пространство для сбора данных.

Согласно заявлению компании-разработчика, подобные устройства создаются в рамках перехода США и их союзников к так называемой концепции совместных боевых операций. Она предполагает распределенную структуру применения как пилотируемых, так и беспилотных средств.

PELE — это часть новой волны решений ВВС США, где крупные платформы получают на вооружение малые дроны-наблюдатели. Они дешевле, мобильнее и гибко настраиваются под конкретные цели, сохраняя при этом ресурсы основной техники.