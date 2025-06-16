Nissan раскрывает ключевые особенности третьего поколения Leaf перед официальной премьерой. Электромобиль сменил тип кузова, получил более просторный интерьер и сохранил фокус на практичности.

Третье поколение Nissan Leaf переходит в формат кроссовера и готовится к официальному дебюту 18 июня. Компания постепенно делится техническими подробностями и особенностями конструкции, подчеркивая функциональность и аэродинамику.

После смены формата с хэтчбека на кроссовер Leaf стал самой аэродинамичной моделью Nissan — коэффициент сопротивления воздуха составил 0,25 для Европы и 0,26 для США и Японии. Разницу объясняют деталями внешнего оформления вроде формы зеркал и дисков.

Электромобиль использует платформу CMF-EV, как у старшей модели Ariya, но останется только с передним приводом и одним электродвигателем. Мощность — до 214 л.с., крутящий момент — 355 Нм. Новый мотор стал на 10% компактнее и работает тише прежнего.

В Nissan также подчеркнули технические доработки: многорычажную заднюю подвеску, увеличенную поперечную жесткость кузова и более эффективную планировку салона. Кондиционер теперь размещен под капотом, что освободило место для переднего пассажира. Аккумулятор с жидкостным охлаждением получил систему рекуперации тепла.

Заявленный запас хода — от 300 до 500 км. Быстрая зарядка с мощностью 150 кВт позволяет восполнить до 250 км пробега всего за 14 минут. Nissan сопоставляет это время с обычной остановкой на АЗС, подчеркивая удобство перехода на электромобиль.





Среди новых функций — панорамная крыша с затемнением e-Dimming, порт зарядки NACS, климат-контроль аккумулятора с привязкой к маршрутам, а также режимы «автомобиль-дом» и «автомобиль-груз». В салоне предусмотрено больше пространства, ориентированного на семью: ровный пол, измененная эргономика и акцент на комфорте.

Официальная премьера модели состоится в середине июня. На данный момент компания продала около 700 тысяч экземпляров Leaf, и при разработке нового поколения учитывала обратную связь от владельцев предыдущих версий.

Несмотря на схожие характеристики с текущей версией SV Plus, обновленный Leaf получил переработанную конструкцию, новые опции и переосмысленный подход к позиционированию. Nissan стремится сделать его привлекательным для водителей, привыкших к бензиновым автомобилям.