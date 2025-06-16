С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила расчета среднего заработка. Изменения затронут начисление отпускных, компенсаций и выходных пособий.

Правительство России утвердило изменения в методике расчета среднего заработка для различных выплат работникам. Новые правила начнут действовать уже в этом году с 1 сентября.

Согласно новым нормам, средний заработок будут рассчитывать по обновленным формулам. Для стандартного графика работы дневную ставку станут умножать на среднее количество рабочих дней в месяце. При суммированном учете рабочего времени почасовую ставку будут умножать на среднемесячное количество рабочих часов.

Цель изменений – сделать расчеты более понятными и унифицированными. Новые правила будут действовать шесть лет – до 1 сентября 2031 года. Эксперты отмечают, что это снизит количество ошибок и спорных ситуаций между работниками и работодателями.

Бухгалтерским службам предстоит адаптировать системы расчетов под новые требования. Особое внимание нужно уделить пересчету среднедневных и среднечасовых ставок. Наибольшие сложности могут возникнуть при расчете командировочных и других компенсационных выплат.

Работодателям рекомендуют заранее подготовиться к изменениям: проверить расчетные системы и проинформировать сотрудников о новых правилах начисления выплат.