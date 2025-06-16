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Крымский РНКБ начал работать под брендом ВТБ
ВТБ завершил юридическое присоединение Российского национального коммерческого банка. С 12 июня клиенты РНКБ обслуживаются под брендом ВТБ.

ВТБ официально объявил о завершении юридической процедуры присоединения Российского национального коммерческого банка (РНКБ). С 12 июня крымские клиенты обслуживаются под брендом ВТБ.

 

Полная интеграция банковских систем завершится до конца текущего года. ВТБ сохранит все действующие продукты РНКБ и продолжит обслуживание в привычных для клиентов офисах. Более 2 миллионов розничных клиентов переведут на платформу ВТБ с сохранением условий по текущим договорам.

Председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил значительную роль РНКБ в финансовой системе Крыма. Переход клиентов на системы ВТБ будет происходить автоматически при наличии актуальных данных. Карты РНКБ продолжат работать до окончания срока действия.

С прошлой осени клиенты РНКБ уже получили доступ к продуктам ВТБ. За этот период жители Крыма оформили более 1,5 миллиона банковских продуктов, включая 500 тысяч карт ВТБ. Объем привлеченных вкладов превысил 100 миллиардов рублей.

В ближайшие месяцы ВТБ проведет ребрендинг офисной сети и завершит техническую интеграцию. Все счета и продукты клиентов будут отражены в мобильном приложении "ВТБ Онлайн". Банк обещает сделать переход максимально комфортным для клиентов РНКБ.

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#крым #втб #банковский сектор #интеграция банков #рнкб
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