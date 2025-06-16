Замглавы администрации президента Максим Орешкин констатировал завершение этапа экстенсивного роста российской экономики. По его словам, теперь требуется качественный переход на новую ступень развития.
Несмотря на впечатляющие показатели роста ВВП (4,1% в 2023 году и 4,3% в 2024 году), экономика России подошла к пределу своих возможностей в текущем формате. Орешкин отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря задействованию ранее неиспользованных ресурсов – производственных мощностей и трудового потенциала.
Сейчас Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики по ППС с показателем $6,94 трлн. Однако дальнейший рост требует перехода на новые технологии и организационные модели. Особое внимание Орешкин уделил феномену платформизации, который уже существенно повлиял на рынок труда.
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, что соответствует общемировому тренду. Платформенная занятость стала постоянным элементом экономики. При этом важно найти баланс между регулированием этого сектора и сохранением возможностей для его развития.
На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме вопросы структурной трансформации экономики будут в центре внимания. Орешкин подчеркнул необходимость перехода от количественных показателей к качественным изменениям в технологиях и управлении.