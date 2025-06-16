Максим Орешкин заявил, что текущая модель экономического роста России исчерпала себя. Для дальнейшего развития стране необходимо перейти на новый технологический уровень.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин констатировал завершение этапа экстенсивного роста российской экономики. По его словам, теперь требуется качественный переход на новую ступень развития.

Несмотря на впечатляющие показатели роста ВВП (4,1% в 2023 году и 4,3% в 2024 году), экономика России подошла к пределу своих возможностей в текущем формате. Орешкин отметил, что достигнутые результаты стали возможны благодаря задействованию ранее неиспользованных ресурсов – производственных мощностей и трудового потенциала.

Сейчас Россия занимает четвертое место в мире по объему экономики по ППС с показателем $6,94 трлн. Однако дальнейший рост требует перехода на новые технологии и организационные модели. Особое внимание Орешкин уделил феномену платформизации, который уже существенно повлиял на рынок труда.

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, что соответствует общемировому тренду. Платформенная занятость стала постоянным элементом экономики. При этом важно найти баланс между регулированием этого сектора и сохранением возможностей для его развития.

На предстоящем Петербургском международном экономическом форуме вопросы структурной трансформации экономики будут в центре внимания. Орешкин подчеркнул необходимость перехода от количественных показателей к качественным изменениям в технологиях и управлении.