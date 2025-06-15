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Starlink начинает продажи терминалов в Казахстане с 1 июля
С 1 июля казахстанцы смогут официально покупать терминалы Starlink. Компания подписала соглашение с местными властями о соблюдении законодательства.

Казахстан станет новой страной, где компания Starlink начнет легальные продажи своего оборудования. После подписания соглашения с властями терминалы поступят в открытую продажу уже в июле.

 

До этого момента Starlink работал в Казахстане в тестовом режиме, предоставляя интернет только сельским школам. Теперь физические лица смогут покупать оборудование и подключаться к спутниковой сети.

Министерство цифрового развития подтвердило, что компания Илона Маска согласилась соблюдать все местные законы. Это касается как технических требований, так и вопросов информационной безопасности. Министр Жаслан Мадиев отметил, что сервис поможет обеспечить интернетом отдаленные регионы страны.

Точная стоимость терминалов и условия подписки пока не разглашаются. Также неизвестно, смогут ли приобретать оборудование граждане других государств, например России. В министерстве уточнили, что технические детали все еще прорабатываются.

Продажи должны начаться в третьем квартале этого года.

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#илон маск #starlink #казахстан #спутниковый интернет #терминалы
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