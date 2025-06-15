Экономист Анна Федюнина спрогнозировала последствия конфликта между Ираном и Израилем. При серьезной эскалации Израиль может столкнуться с рецессией, а Иран - потерять до 7% ВВП.

Экономист НИУ ВШЭ Анна Федюнина проанализировала возможные последствия обострения конфликта между Ираном и Израилем. Эксперт рассмотрела два сценария развития событий.

При ограниченном конфликте с точечными ударами нефть может подорожать до $80-85 за баррель, но затем цены стабилизируются. Иран рискует потерять 2-3% ВВП, Израиль – до 1%. Глобальные поставки серьезно не пострадают.

Если же конфликт перейдет в активную фазу с вовлечением союзников и перекрытием Ормузского пролива, нефть может взлететь до $130. Иран столкнется с падением ВВП на 5-7%, как в первые годы санкций. Израиль войдет в рецессию из-за роста военных расходов. Страны Персидского залива могут терять до $10 млрд в неделю. Вместе с этим стоит отметить, что Фуад Хусейн, министр иностранных дел Ирака, заявляет о возможном росте цен в пределах $200-300 за баррель (подробнее об этом можно узнать здесь).

Напомним, что обострение началось 13 июня с израильской операции против иранской ядерной программы. Стороны уже обменялись несколькими ударами, но пока ограничивают масштабы конфликта.