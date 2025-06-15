Эскалация конфликта между Ираном и Израилем может спровоцировать резкий скачок цен на нефть. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.
Фуад Хусейн предупредил, что продолжение конфликта в регионе и возможное закрытие Ормузского пролива способны вызвать серьезные экономические последствия. В таком случае цена нефти может подняться до $200-300 за баррель.
Глава иракского МИД отметил, что закрытие пролива приведет к потере около 5 млн баррелей нефти в день. Это ударит по странам-экспортерам, включая Ирак, и вызовет рост инфляции в Европе.
Конфликт обострился после операции Израиля против иранской ядерной программы. Иран ответил ракетными ударами по израильским объектам. Обе стороны сообщают о поражении целей, но масштабы ущерба разнятся.
Ситуация остается напряженной, и дальнейшая эскалация может серьезно повлиять на мировые нефтяные рынки.