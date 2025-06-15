Иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн заявил о риске резкого роста цен на нефть. Конфликт между Ираном и Израилем может привести к закрытию Ормузского пролива.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем может спровоцировать резкий скачок цен на нефть. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

Фуад Хусейн предупредил, что продолжение конфликта в регионе и возможное закрытие Ормузского пролива способны вызвать серьезные экономические последствия. В таком случае цена нефти может подняться до $200-300 за баррель.

Глава иракского МИД отметил, что закрытие пролива приведет к потере около 5 млн баррелей нефти в день. Это ударит по странам-экспортерам, включая Ирак, и вызовет рост инфляции в Европе.

Конфликт обострился после операции Израиля против иранской ядерной программы. Иран ответил ракетными ударами по израильским объектам. Обе стороны сообщают о поражении целей, но масштабы ущерба разнятся.

Ситуация остается напряженной, и дальнейшая эскалация может серьезно повлиять на мировые нефтяные рынки.