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Иракский МИД предупредил о возможном росте цен на нефть до $300
Иракский министр иностранных дел Фуад Хусейн заявил о риске резкого роста цен на нефть. Конфликт между Ираном и Израилем может привести к закрытию Ормузского пролива.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем может спровоцировать резкий скачок цен на нефть. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.  

 

Фуад Хусейн предупредил, что продолжение конфликта в регионе и возможное закрытие Ормузского пролива способны вызвать серьезные экономические последствия. В таком случае цена нефти может подняться до $200-300 за баррель.  

Глава иракского МИД отметил, что закрытие пролива приведет к потере около 5 млн баррелей нефти в день. Это ударит по странам-экспортерам, включая Ирак, и вызовет рост инфляции в Европе.  

Конфликт обострился после операции Израиля против иранской ядерной программы. Иран ответил ракетными ударами по израильским объектам. Обе стороны сообщают о поражении целей, но масштабы ущерба разнятся.  

Ситуация остается напряженной, и дальнейшая эскалация может серьезно повлиять на мировые нефтяные рынки.

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#израиль #иран #ближний восток #нефть #ирак #цены на нефть
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