Профессор экономики поделилась оценкой реальной стоимости рубля. По ее расчетам, национальная валюта должна торговаться по более слабому курсу.

Профессор Галина Сорокина из Государственного университета управления представила новый взгляд на стоимость российской валюты. Ее расчеты показывают, что рубль может быть переоценен на текущих торгах.

Согласно ее выводам, справедливая цена рубля находится в диапазоне 70-80 единиц за американский доллар. Такой уровень наблюдался в конце 2021 года до начала геополитических изменений.

В расчетах учитывались ключевые макроэкономические индикаторы: динамика ВВП, торговый баланс и показатели промышленного производства. Несмотря на внешнее давление, экономика сохранила стабильность благодаря переориентации торговых потоков и развитию новых партнерских отношений.

Особое внимание эксперт уделила растущей доле расчетов в национальных валютах. Этот фактор, наряду с укреплением позиций России в международных объединениях, создает дополнительную поддержку курсу. Однако краткосрочные колебания возможны из-за информационного фона и спекулятивных настроений.