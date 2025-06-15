По информации VLADIVOSTOK1.RU, строительство дороги в Надеждинском районе потребует изъятия 28 участков. Средств на компенсации собственникам в бюджете нет.

В Надеждинском районе Приморья планируют построить двухкилометровую дорогу, которая соединит несколько садовых товариществ с площадкой ДОСААФ. Для этого потребуется изъять 28 земельных участков.

Как сообщает VLADIVOSTOK1.RU, документы об изъятии уже подписаны. Под изъятие попадают частные участки и земли, выделенные по программе "Дальневосточный гектар". Четырем владельцам расторгнут договоры безвозмездного пользования, четырем арендаторам уменьшат площади. Остальным 18 собственникам должны предложить выкуп.

Главная проблема – в районе нет средств на компенсации. Неясно, по каким ценам будут выкупать земли – кадастровым или рыночным. Особое внимание VLADIVOSTOK1.RU обращает на существующую альтернативу: к объекту ДОСААФ уже ведет качественная дорога длиной на 4 км больше. При ее строительстве участки не изымали, что вызывает вопросы о необходимости нового проекта.

На проектирование новой трассы уже потратили 6,5 млн рублей. Строительство курируют три краевых министерства. Местные жители обеспокоены ситуацией с возможной потерей земли без компенсации.