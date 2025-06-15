Компания «САХ» подтвердила намерение завершить строительство комплексов по переработке отходов. Несмотря на иски со стороны регионального МинЖКХ, реализация проектов «Левобережный» и «Правобережный» остается в повестке.

Под Новосибирском продолжается реализация двух крупных проектов в сфере обращения с отходами. Речь идет о строительстве комплексов по переработке ТКО, вокруг которых в последние месяцы разгорелся спор между концессионером и властями.

Компания «САХ» заявила о намерении завершить проекты «Левобережный» и «Правобережный», несмотря на иски со стороны Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Региональные власти потребовали расторгнуть концессионные договоры, сославшись на задержки в сроках выполнения работ. Арбитражный суд принял оба иска к рассмотрению.

По данным министерства, реализация проектов отстает от графика более чем на полгода. В результате ведомство применило санкции, включая раскрытие банковских гарантий, и начало поиск новых вариантов для реализации объектов.

При этом в мэрии Новосибирска отмечают, что рабочий диалог с «САХ» не прерывался. Обе стороны сохраняют деловые отношения и продолжают обсуждение дальнейших шагов. В компании надеются разрешить спор в юридическом поле и завершить строительство.

Комплексы планируют разместить рядом с селами Верх-Тула и Раздольное. Изначально проект в Верх-Туле оценивали в 3,2 млрд рублей со сроком строительства 24 месяца, а второй объект — в 3,48 млрд с завершением через 21 месяц. Однако в конце прошлого года компания предложила пересмотреть параметры. Новая смета для Верх-Тулы составила 6,91 млрд рублей, а срок окончания перенесли на 2027 год.

В мэрии объяснили рост стоимости использованием импортного оборудования и логистическими затратами. САХ — структура, подведомственная департаменту имущественных отношений городской администрации.