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Под Новосибирском планируют построить два завода по переработке отходов за 10,39 млрд рублей
Компания «САХ» подтвердила намерение завершить строительство комплексов по переработке отходов. Несмотря на иски со стороны регионального МинЖКХ, реализация проектов «Левобережный» и «Правобережный» остается в повестке.

Под Новосибирском продолжается реализация двух крупных проектов в сфере обращения с отходами. Речь идет о строительстве комплексов по переработке ТКО, вокруг которых в последние месяцы разгорелся спор между концессионером и властями.

 

Компания «САХ» заявила о намерении завершить проекты «Левобережный» и «Правобережный», несмотря на иски со стороны Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Региональные власти потребовали расторгнуть концессионные договоры, сославшись на задержки в сроках выполнения работ. Арбитражный суд принял оба иска к рассмотрению.

По данным министерства, реализация проектов отстает от графика более чем на полгода. В результате ведомство применило санкции, включая раскрытие банковских гарантий, и начало поиск новых вариантов для реализации объектов.

При этом в мэрии Новосибирска отмечают, что рабочий диалог с «САХ» не прерывался. Обе стороны сохраняют деловые отношения и продолжают обсуждение дальнейших шагов. В компании надеются разрешить спор в юридическом поле и завершить строительство.

Комплексы планируют разместить рядом с селами Верх-Тула и Раздольное. Изначально проект в Верх-Туле оценивали в 3,2 млрд рублей со сроком строительства 24 месяца, а второй объект — в 3,48 млрд с завершением через 21 месяц. Однако в конце прошлого года компания предложила пересмотреть параметры. Новая смета для Верх-Тулы составила 6,91 млрд рублей, а срок окончания перенесли на 2027 год.

В мэрии объяснили рост стоимости использованием импортного оборудования и логистическими затратами. САХ — структура, подведомственная департаменту имущественных отношений городской администрации.

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#жкх #строительство заводов #новосибирская область #переработка отходов #концессия #сах #тко
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