Сайты, зависящие от поискового трафика Google, фиксируют снижение посещаемости. Пользователи все чаще предпочитают получать ответы через ChatGPT и другие ИИ-сервисы.

Распространение ИИ-сервисов меняет привычные модели получения информации в интернете. Вместо посещения сайтов через поисковики пользователи все чаще обращаются к чат-ботам, что сказывается на доходах многих онлайн-ресурсов.

Информационные порталы, туристические сервисы и новостные сайты отмечают устойчивое снижение трафика из поисковых систем. Причина – растущая популярность ИИ-инструментов вроде ChatGPT, которые дают готовые ответы без необходимости перехода на сторонние ресурсы. Google уже внедряет ИИ-сниппеты, показывающие информацию прямо в результатах поиска.

Эксперты отмечают, что традиционная модель монетизации через рекламу и партнерские программы дает сбой. Некоторые издания уже сокращают штат из-за падения доходов. Особенно пострадали нишевые сайты, чей контент легко воспроизводят нейросети.

Корпорация Google продолжает инвестировать в собственные ИИ-разработки, но для многих сайтов это не решает проблему. Аналитики советуют владельцам онлайн-ресурсов адаптироваться к новым условиям: развивать прямые каналы привлечения аудитории, создавать уникальный экспертный контент или интегрировать ИИ в свои сервисы.

Изменения затрагивают всю цифровую экосистему. По мере совершенствования языковых моделей пользователи будут все реже обращаться к традиционному поиску. Это требует пересмотра бизнес-стратегий для всех участников интернет-рынка.