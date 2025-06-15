Apple представила новую функцию в iOS 26, которая автоматически резервирует место для системных обновлений. Это избавит пользователей от необходимости вручную освобождать память перед установкой новых версий ОС.

Компания Apple внедряет в iOS 26 новую систему управления памятью, которая должна решить распространенную проблему пользователей iPhone. Теперь система сама позаботится о наличии свободного места для установки обновлений.

В iOS 26 появится функция динамического резервирования хранилища, которая автоматически выделит необходимое пространство для будущих обновлений системы. Это решение избавит владельцев iPhone от рутинной очистки памяти перед установкой новых версий iOS. Ранее многим приходилось вручную удалять приложения или файлы, когда система сообщала о недостатке места для обновления.

Технические детали работы новой функции пока остаются неясными. Apple не уточняет, сколько именно памяти будет резервироваться и можно ли будет отключить эту функцию. Однако аналогичный механизм уже успешно работает в macOS, что позволяет рассчитывать на его эффективность и в мобильной ОС.

Новведение особенно актуально для крупных обновлений, которые часто включают важные исправления безопасности. Многие пользователи откладывают установку таких апдейтов именно из-за проблем с нехваткой места. Новая система должна решить эту проблему, работая в фоновом режиме без необходимости вмешательства со стороны владельца устройства.

Функция уже доступна в первой бета-версии iOS 26 для разработчиков. Ожидается, что она станет частью стабильной сборки, которая выйдет осенью этого года. Это изменение продолжает курс Apple на упрощение взаимодействия пользователей с системными обновлениями.