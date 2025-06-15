Краснодарский край планирует завершить оснащение пляжей системами видеонаблюдения в течение двух лет. Сейчас камеры установлены уже на 72% пляжных территорий основных курортов региона.

Власти Краснодарского края намерены в ближайшие два года обеспечить все курортные пляжи системами видеонаблюдения. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель.

По словам Руппеля, современные системы видеонаблюдения уже работают на 72% пляжей основных курортных зон края. Эти меры помогают не только оперативно реагировать на нарушения, но и предотвращать их. До конца будущего года камеры появятся на всех 267 пляжах региона, подпадающих под требования безопасности мест массового пребывания людей.

Пляжи Кубани соответствуют установленным правительством нормам: помимо видеонаблюдения, они оснащены освещением, системами оповещения и охраняются Росгвардией. Аналогичные меры безопасности применяют в отелях и гостиницах – около 4,5 тысяч средств размещения оборудованы камерами, тревожными кнопками и контрольно-пропускными пунктами.

Краснодарский край остается популярным направлением для пляжного отдыха. В минувшем году местные курорты приняли рекордные 20,1 миллиона туристов. В текущем сезоне 11 тысяч гостиниц и отелей готовы одновременно разместить более 630 тысяч отдыхающих.