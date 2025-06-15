Афганистан планирует начать поставки свежих фруктов в Россию и страны Центральной Азии.

Афганские власти объявили о планах расширения экспорта сельскохозяйственной продукции. В текущем году страна намерена поставлять свежие фрукты в Россию, государства Центральной Азии и Персидского залива.

Пресс-секретарь министерства промышленности и торговли Афганистана Абдул Салам Джавад Ахундзада заявил, что страна готова к экспорту фруктов в новые регионы. В список потенциальных рынков сбыта вошли также Индия, Индонезия и Малайзия.

Представители афганской торговой палаты отметили благоприятные условия для торговли с Россией и странами Южной Азии. В Узбекистане для афганского экспорта снизили таможенные пошлины на 80%, что открывает возможности для создания новых торговых маршрутов через Центральную Азию.

Сейчас многие афганские фермеры вынуждены продавать урожай по низким ценам на местных рынках. В список продукции, которая может пойти на экспорт, входят арбузы, дыни, яблоки, абрикосы и виноград.

Расширение экспорта связано с поиском альтернативных маршрутов поставок после проблем с традиционными направлениями через Пакистан и Иран.