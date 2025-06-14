Компания AMD планирует выпуск нового 8-ядерного процессора Ryzen 7 9700F без встроенного графического ядра. Чип будет ориентирован на массовый рынок с ценой около 250 долларов.

В линейке процессоров AMD на архитектуре Zen 5 появится новая модель – Ryzen 7 9700F. Главной особенностью этого чипа станет отсутствие встроенного графического процессора.

Процессор Ryzen 7 9700F сохранит основные характеристики старшей модели 9700X: 8 ядер, 16 потоков, 8 МБ кэша L2 и 32 МБ кэша L3. При этом теплопакет останется на уровне 65 Вт с поддержкой разгона. Главное отличие – отключенное графическое ядро, которое обычно присутствует в процессорах AMD.

Новая прошивка BIOS AGESA 1.2.0.3e уже включает поддержку этого чипа. Производители материнских плат начали выпускать обновления для своих продуктов. В отличие от ожидаемых APU серии 9000G, модель 9700F позиционируется как более доступное решение.

Ориентировочная цена процессора составит $249-300. Для сравнения, Ryzen 7 9700X уже доступен за $304, а младшая модель Ryzen 5 9600X стоит $179.

Отсутствие встроенной графики не станет проблемой для целевой аудитории - сборщиков ПК с дискретными видеокартами. Более низкая цена при сохранении основных характеристик может сделать этот процессор популярным выбором среди энтузиастов.

AMD продолжает расширять линейку процессоров Zen 5, предлагая решения для разных категорий пользователей. Выход Ryzen 7 9700F ожидается в ближайшее время, хотя точная дата пока не объявлена.