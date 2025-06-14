Процессоры EPYC Verano и ускорители MI500 – ответ AMD на доминирование NVIDIA. Эти продукты призваны составить конкуренцию решениям NVIDIA в сфере искусственного интеллекта.

На мероприятии Advancing AI компания AMD объявила о планах выпуска новых продуктов для рынка искусственного интеллекта. Речь идет о процессорах EPYC Verano и ускорителях Instinct MI500, которые должны составить конкуренцию решениям NVIDIA.

Новые ускорители Instinct MI500 от AMD будут использовать 2-нм техпроцесс TSMC и современные методы упаковки, включая технологию CoWoS-L. Эти решения позиционируются как альтернатива графическим процессорам NVIDIA Rubin. Точные характеристики MI500 пока не раскрывают, но известно, что они будут работать в паре с процессорами EPYC Verano.

Процессоры EPYC Verano также будут выпускать по 2-нм норме. Они получат либо обновленную архитектуру Zen 6, либо новое поколение Zen 7. AMD планирует предлагать комплексные стоечные решения для ИИ, включая серверную стойку Helio на базе ускорителей Instinct MI400 и процессоров EPYC Venice.

Компания делает ставку на ежегодный цикл обновления продуктов, что, по мнению AMD, обеспечивает стабильность и надежность решений. Однако NVIDIA придерживается более агрессивного графика выпуска новых продуктов каждые 6-8 месяцев.

В последние годы NVIDIA занимала лидирующие позиции на рынке аппаратного обеспечения для ИИ. Решения AMD пока не могли составить ей достойную конкуренцию. Новые ускорители и процессоры должны изменить эту ситуацию, предложив альтернативу с сопоставимой производительностью.

Особое внимание AMD уделяет стоечным решениям для дата-центров. Компания рассчитывает, что ее подход к разработке и выпуску продуктов позволит занять значительную долю рынка ИИ-ускорителей.