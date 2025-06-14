АвтоВАЗ определил стоимость флагманской версии обновленной Granta в кузове кросс-лифтбек. Старт продаж новой модификации ожидается в середине лета.

В преддверии начала продаж "приподнятой" версии Lada Grana стали известны расценки на топовую комплектацию модели. Автомобиль с увеличенным клиренсом и защитным обвесом займет верхнюю ценовую нишу в линейке.

Максимально укомплектованная версия Active Cross с 16-клапанным мотором, климат-контролем и металлизированным покрытием кузова будет предлагаться за ₽ 1,385 млн. В стандартном цвете аналогичный автомобиль обойдется на 15 тысяч дешевле.

Ключевые отличия новой модификации:

увеличенный до 198 мм клиренс,

защитные накладки на кузове,

расширенный список опций.

Бюджетные варианты с 8-клапанным двигателем, по предварительным данным, будут доступны за ₽1,2-1,3 млн. Производитель пока не раскрыл полный перечень доступных комплектаций.

Продажи Granta Active Cross стартуют в июле. Модель продолжает оставаться флагманом бюджетного сегмента – с конвейера уже сошло более 1,5 млн экземпляров различных модификаций. В перспективе линейка может пополниться версией с автоматической трансмиссией.