Иранская компания Iran Khodro представила топовую версию седана Tara с новым турбированным двигателем. Модель сохранила прежний дизайн, но получила модернизированную силовую установку.

На выставке в Ширазе иранский автопроизводитель Iran Khodro продемонстрировал обновленную версию седана Tara. Главным новшеством модели стал собственный турбированный двигатель.

Топовая комплектация V4 оснащается 1,65-литровым турбомотором EFP-TC мощностью 160 л.с. с крутящим моментом 240 Нм. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией и соответствует экологическому стандарту "Евро-6".

Модель Tara основана на платформе Peugeot 301 2012 года. Иранские инженеры доработали французский двигатель TU5 – предыдущая версия 2015 года выдавала 150 л.с. и соответствовала "Евро-5".

В 2022 году рассматривали возможность поставок Tara в Россию с атмосферным двигателем, но проект не получил развития. По оценкам, новая турбированная версия будет стоить около $30 000. Внешний вид и интерьер автомобиля остались без изменений.