Крупнейшие российские банки объявили о планах по снижению процентных ставок по кредитам и ипотеке. Первые изменения вступят в силу уже в июне.

Российские финансовые учреждения начали корректировать условия кредитования после изменения ключевой ставки Центробанка до 20% годовых. Первыми о новых тарифах объявили крупнейшие игроки рынка.

ВТБ планирует уменьшить ипотечные ставки на 1,5-2 процентных пункта во второй половине июня. «Дом.РФ» готовится к аналогичному снижению примерно на 2% в ближайшие недели. «Абсолют Банк» намерен пересмотреть условия кредитования в июне, ориентируясь на изменение ключевой ставки.

Сбербанк уже скорректировал свои предложения: ипотечные ставки снизились на 2-3,5%, условия по потребительским кредитам – на 2%. Новикомбанк пока изучает рыночную ситуацию, рассматривая различные варианты. Ренессанс Банк заявил об отсутствии планов по изменению ставок в ближайшее время.