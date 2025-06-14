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Эксперт назвал условия для укрепления рубля до 50 за доллар
Финансовый эксперт Олег Скапенкер перечислил основные условия для укрепления рубля до уровня 50 рублей за доллар. Среди них – восстановление международной торговли и рост российской экономики.

Доллар по 50 рублей сегодня кажется маловероятным сценарием, но эксперт выделил три ключевых фактора, которые могут привести к такому курсу. Речь идет о долгосрочных изменениях в экономике и международных отношениях. 

Олег Скапенкер, доцент РЭУ им. Плеханова, считает, что для устойчивого укрепления рубля до 50 за доллар необходимо сочетание нескольких факторов. Во-первых, должно восстановиться нормальное международное разделение труда и беспрепятственная мировая торговля.

Во-вторых, российская экономика должна продолжать расти, причем не только за счет импортозамещения. Важно наращивать экспортные поставки, расширяя их ассортимент и объемы. Это укрепит позиции рубля на мировом рынке.

Третий фактор – развитие расчетов в национальных валютах в рамках региональных экономических союзов. Снижение роли доллара в международных расчетах уменьшит его привлекательность и может привести к падению курса.

Эксперт подчеркивает, что ни один из этих факторов в отдельности не обеспечит желаемого курса. Только их сочетание в течение продолжительного времени может привести к устойчивому укреплению рубля. При этом Скапенкер напоминает, что исторически курс в 50 рублей за доллар не выглядит чем-то невозможным – еще недавно рубль был значительно крепче.

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#россия #финансы #экономика #рубль #курс доллара #прогнозы
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