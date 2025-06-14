Ученые предложили инновационный способ строительства на Луне с использованием местных ресурсов. Лазерная технология спекания реголита может стать ключом к созданию долговременных лунных станций.
Современные планы по освоению Луны требуют новых подходов к строительству. Традиционные методы часто нуждаются в дополнительных материалах или слишком энергозатратны. Международная команда инженеров нашла решение - лазерное спекание лунного грунта.
Ученые из США и Финляндии создали экспериментальную установку, которая формирует строительные блоки из реголита. Процесс напоминает 3D-печать: тонкий слой порошкообразного грунта обрабатывают лазером, частицы спекаются, затем наносится следующий слой. Так можно создавать детали разной формы.
В тестах установка производила кубики размером 1 см и более сложные элементы - крестообразные детали и буквы. Эти блоки соединяются без дополнительного крепежа, как детали конструктора. Пока использовали земной аналог лунного грунта, но принцип работы с настоящим реголитом останется тем же.
Преимущества метода:
- не требует воды или других добавок,
- потребляет всего 120 Вт энергии,
- может работать от компактных источников питания,
- позволяет создавать сложные формы.
Однако технология пока не идеальна. Получающиеся блоки имеют шероховатую поверхность, что ухудшает плотность соединения. Прочность изделий также различается в зависимости от направления нагрузки – вертикальное давление они выдерживают хуже, чем боковое.
Разработчики считают, что метод можно масштабировать для реального строительства на Луне. Это решит проблему защиты баз от радиации – лунный грунт станет естественным экраном. Технология особенно перспективна для создания дополнительных конструкций вокруг готовых модулей станции.