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Лазерная технология превращает лунную пыль в стройматериалы для базы на Луне
Ученые разработали новый метод создания строительных материалов из лунного грунта с помощью лазера. Технология позволяет производить детали для будущей лунной базы без дополнительных компонентов.

Ученые предложили инновационный способ строительства на Луне с использованием местных ресурсов. Лазерная технология спекания реголита может стать ключом к созданию долговременных лунных станций. 

Современные планы по освоению Луны требуют новых подходов к строительству. Традиционные методы часто нуждаются в дополнительных материалах или слишком энергозатратны. Международная команда инженеров нашла решение - лазерное спекание лунного грунта.

Ученые из США и Финляндии создали экспериментальную установку, которая формирует строительные блоки из реголита. Процесс напоминает 3D-печать: тонкий слой порошкообразного грунта обрабатывают лазером, частицы спекаются, затем наносится следующий слой. Так можно создавать детали разной формы.

В тестах установка производила кубики размером 1 см и более сложные элементы - крестообразные детали и буквы. Эти блоки соединяются без дополнительного крепежа, как детали конструктора. Пока использовали земной аналог лунного грунта, но принцип работы с настоящим реголитом останется тем же.

Преимущества метода:

  • не требует воды или других добавок,
  • потребляет всего 120 Вт энергии,
  • может работать от компактных источников питания,
  • позволяет создавать сложные формы.

Однако технология пока не идеальна. Получающиеся блоки имеют шероховатую поверхность, что ухудшает плотность соединения. Прочность изделий также различается в зависимости от направления нагрузки – вертикальное давление они выдерживают хуже, чем боковое.

Разработчики считают, что метод можно масштабировать для реального строительства на Луне. Это решит проблему защиты баз от радиации – лунный грунт станет естественным экраном. Технология особенно перспективна для создания дополнительных конструкций вокруг готовых модулей станции.

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#космические исследования #лунная база #лазерные технологии #реголит #строительные материалы
Источник: arxiv.org
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