Ученые разработали новый метод создания строительных материалов из лунного грунта с помощью лазера. Технология позволяет производить детали для будущей лунной базы без дополнительных компонентов.

Ученые предложили инновационный способ строительства на Луне с использованием местных ресурсов. Лазерная технология спекания реголита может стать ключом к созданию долговременных лунных станций.

Современные планы по освоению Луны требуют новых подходов к строительству. Традиционные методы часто нуждаются в дополнительных материалах или слишком энергозатратны. Международная команда инженеров нашла решение - лазерное спекание лунного грунта.

Ученые из США и Финляндии создали экспериментальную установку, которая формирует строительные блоки из реголита. Процесс напоминает 3D-печать: тонкий слой порошкообразного грунта обрабатывают лазером, частицы спекаются, затем наносится следующий слой. Так можно создавать детали разной формы.

В тестах установка производила кубики размером 1 см и более сложные элементы - крестообразные детали и буквы. Эти блоки соединяются без дополнительного крепежа, как детали конструктора. Пока использовали земной аналог лунного грунта, но принцип работы с настоящим реголитом останется тем же.

Преимущества метода:

не требует воды или других добавок,

потребляет всего 120 Вт энергии,

может работать от компактных источников питания,

позволяет создавать сложные формы.

Однако технология пока не идеальна. Получающиеся блоки имеют шероховатую поверхность, что ухудшает плотность соединения. Прочность изделий также различается в зависимости от направления нагрузки – вертикальное давление они выдерживают хуже, чем боковое.

Разработчики считают, что метод можно масштабировать для реального строительства на Луне. Это решит проблему защиты баз от радиации – лунный грунт станет естественным экраном. Технология особенно перспективна для создания дополнительных конструкций вокруг готовых модулей станции.