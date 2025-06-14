Многие россияне не могут полностью оторваться от работы во время отпуска. Большинство связывают это с особенностями профессии и боязнью пропустить важные события.

Ожидание полноценного отдыха все чаще не совпадает с реальностью: вместо отключения от дел многие россияне продолжают следить за рабочими вопросами даже на пляже или в дороге. Исследование HR-холдинга Ventra и тревел-сервиса «Купибилет» показывает, что отпуск для многих давно перестал быть временем полного отключения.

Согласно данным опроса, 52% работающих россиян продолжают выполнять служебные обязанности в отпуске. В этой группе 12% трудятся в обычном режиме, несмотря на смену обстановки. Еще 30% не отказываются от задач в случае форс-мажора.

Главные причины постоянной «включенности» — страх что-то пропустить (44,5%) и особенности должности (24%). Люди боятся, что за время их отсутствия случится нечто, что повлияет на текущие дела или создаст проблемы в будущем.

Более половины респондентов тратят на работу в отпуске от одного до четырех часов в день. Примерно каждый пятый выходит на связь до восьми часов, а 23% ограничиваются эпизодическими задачами менее чем на час.

55% опрошенных признают: работа во время отпуска мешает восстановлению. Четверть воспринимает это как неизбежность. А вот 20% устраивает такой подход — возможно, речь идет о тех, кто ценит гибкость графика.

Отдохнуть полноценно, судя по ответам, удается не всем. 62% считают, что отпуск короткий и не дает возможности по-настоящему восстановиться. При этом многие стараются использовать даже короткие передышки. 63% респондентов предпочитают дробить отпуск, выделяя на поездки по 2–3 дня. Такая стратегия помогает чаще переключаться и снижает расходы.

Наиболее популярным месяцем для отдыха оказался сентябрь. Летом, как ни странно, отпуск берут реже. Наименее востребованы ноябрь и декабрь. За границей россияне отдыхают в среднем шесть–девять дней, в пределах страны — от пяти до шести.