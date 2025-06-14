Казахстан сделал важный шаг в развитии атомной энергетики, выбрав российскую госкорпорацию главным партнером для строительства первой в стране АЭС.
Агентство по атомной энергии Казахстана подтвердило, что "Росатом" займет ведущую роль в консорциуме по возведению АЭС. Сейчас прорабатывают варианты финансирования с привлечением российских государственных средств.
В список возможных участников проекта также вошли компании из Китая, Франции и Южной Кореи. Все они представили детальные предложения, включая стоимость, сроки, условия локализации и подготовки кадров. Межведомственная комиссия Казахстана поставила Росатом на первое место среди претендентов.
Строительство планируют начать в Жамбылском районе Алма-Атинской области. Первый энергоблок должны ввести в эксплуатацию в течение восьми лет, хотя изначально речь шла о 2035 годе. Общая стоимость проекта оценивается в 10–12 млрд долларов.
Окончательное решение по межправительственным соглашениям и контрактам ожидается в ноябре нынешнего года.