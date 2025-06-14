Автомобильный энтузиаст Скотт Вудард реализует амбициозный проект - создание реплики Jaguar D-Type с 3D-печатным кузовом. За основу взято шасси от Mazda MX-5.

Современные технологии открывают новые возможности для автомобильных энтузиастов. Яркий пример – проект по созданию 3D-печатной реплики классического Jaguar D-Type на современном шасси.

Скотт Вудард, опытный создатель кастомных автомобилей, взялся за необычный проект. Используя 3D-принтер Neptune 4 Plus, он печатает кузовные панели для реплики легендарного Jaguar D-Type. В качестве основы выбрано шасси от Mazda MX-5 – популярная платформа для подобных переделок.

Для печати используется АБС-пластик, причем каждая панель имеет размер чуть больше квадратного фута. Особенность проекта в том, что Вудард только недавно начал осваивать 3D-печать - принтер появился у него всего за пару месяцев до начала работы.

Вудард отмечает сложность каждого этапа работы, подчеркивая, что проект потребовал многочасовых исследований и подготовки. Несмотря на небольшой опыт в 3D-печати, он смог реализовать амбициозную задумку. Автолюбитель намерен опубликовать технические решения, которые использовал при создании и укреплении напечатанных деталей.

Это не первый опыт автолюбителя в создании необычных машин. Ранее он построил и продал кастомный Karmann Ghia на шасси Mercedes-Benz SLK. По словам Вударда, текущий проект имеет схожие сложности с традиционной заменой кузова, но 3D-печать позволяет заранее предусмотреть многие технические нюансы.

Проект демонстрирует, как современные технологии могут сделать мечты автомобильных энтузиастов более доступными. Вместо дорогостоящих оригинальных деталей или сложных металлических конструкций теперь можно использовать 3D-печатные компоненты, адаптированные под доступные шасси.