Российский рынок ягод переживает инвестиционный подъем. Эксперты отмечают значительный рост вложений в проекты по выращиванию малины и голубики.

Российские аграрии активно вкладывают средства в производство сезонных ягод. По данным экспертов, текущий год стал рекордным по количеству инвестиционных проектов в этом секторе.

Алексей Плугов, руководитель экспертно-аналитического центра "АБ-центр", сообщил о значительном увеличении инвестиций в ягодоводство. Особенно активно развиваются проекты по выращиванию малины и голубики. По словам экономиста, даже в случае неблагоприятных погодных условий дефицита российской ягодной продукции не ожидается.

Эксперт отметил, что цены на ягоды остаются в пределах нормальных значений. За последний год голубика подешевела на 7,9%, малина - на 6%. Клубника подорожала на 12,6%, что соответствует общей инфляции. Двухлетний рост цен на клубнику на 30% Плугов назвал временным явлением, связанным с сезонными колебаниями.

Текущая инвестиционная активность в ягодном секторе, по мнению специалиста, свидетельствует о стабильном развитии отрасли. Многочисленные новые проекты позволяют рассчитывать на устойчивое предложение отечественной продукции, независимо от урожайности в конкретном сезоне.