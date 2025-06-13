Специалисты Сбербанка рассказали о выгодном способе накоплений для детей. Программа долгосрочных сбережений позволяет получать до 36 тысяч рублей государственной поддержки ежегодно.

Формирование финансовой подушки безопасности для ребенка требует системного подхода. В Сбербанке предложили эффективный способ накоплений с участием государства.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС), запущенная в прошлом году, позволяет родителям создавать капитал для детей с дополнительной выгодой. По словам исполнительного директора СберНПФ Аллы Пальшиной, этот инструмент сочетает инвестиционный доход, налоговые льготы и государственную поддержку.

Для участия достаточно вносить от 2 тысяч рублей ежегодно. Размер государственной доплаты зависит от дохода семьи:

при заработке до 80 тысяч рублей государство добавляет 100% от взноса,

при доходе 80-150 тысяч рублей - 50%,

для зарплат выше 150 тысяч рублей - 25%.

Максимальная годовая выплата от государства составляет 36 тысяч рублей. Чтобы ее получить, семье со средним доходом 90 тысяч рублей нужно вносить по 6 тысяч ежемесячно.

Особенность программы – возможность перевода средств накопительной пенсии на ПДС-счет. Накопления доступны через 15 лет после заключения договора. Это позволяет создать значительную сумму к совершеннолетию ребенка.

Эксперт подчеркивает важность регулярных взносов. Даже небольшие, но системные отчисления за 10-15 лет могут превратиться в серьезный капитал. Автоматические платежи и мобильное приложение помогают не пропускать взносы.

Программа предлагает гибкие условия – можно изменять сумму платежей в зависимости от финансовой ситуации. При увеличении доходов рекомендуется пропорционально повышать размер отчислений для ускоренного достижения цели.

Такой подход к накоплениям помогает создать финансовую безопасность для детей и снижает стресс при решении важных вопросов – получения образования или приобретения жилья. Главное – начать откладывать как можно раньше и делать это систематически.