США начали переброску военных сил на Ближний Восток после израильских атак по Ирану. Эсминец USS Thomas Hudner уже направился в восточное Средиземноморье.

Американские военные начали передислокацию сил на Ближний Восток, реагируя на обострение ситуации после ударов Израиля по Ирану.

По данным Associated Press, США тут же принимают меры предосторожности, ожидая возможного ответа Ирана. Эсминец USS Thomas Hudner уже вышел в восточную часть Средиземного моря. Еще один корабль находится в полной готовности и ждет приказа выйти в район конфликта.

Источники агентства отмечают, что американская администрация опасается эскалации конфликта и готовится к различным сценариям развития событий, однозначно поддерживая Израиль.

Военные перемещения происходят на фоне обострения ситуации в регионе после недавних израильских атак по иранской территории. Американские силы традиционно усиливают присутствие в зонах потенциальных конфликтов для защиты своих интересов и союзников.