В России завершились масштабные испытания лазерных систем для борьбы с беспилотниками. Тестирование охватило восемь различных комплексов – от мобильных до стационарных.

Российские специалисты провели комплексные испытания новейших лазерных комплексов, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

На полигонах протестировали восемь различных лазерных систем, включая мобильные установки и стационарные комплексы повышенной мощности. Испытания показали способность этих систем эффективно нейтрализовывать разные типы дронов – от небольших гражданских моделей до сложных разведывательных и ударных БПЛА.

В ходе проверок специалисты оценивали ключевые параметры работы комплексов: точность наведения, максимальную дальность поражения, скорость реакции на движущиеся цели. Особое внимание уделили работе систем в различных погодных условиях.

По данным правительства, испытания подтвердили заявленные характеристики оборудования. Полученные результаты помогут доработать системы перед началом серийного производства. В тестах участвовал первый вице-премьер Денис Мантуров, что подчеркивает важность этих разработок для национальной безопасности.