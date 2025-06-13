Новый бюджетный кроссовер Volkswagen Tera установил рекорд продаж в Бразилии. Первые 12 тысяч автомобилей разошлись менее чем за час.

Бразильский авторынок встретил с огромным интересом новый кроссовер Volkswagen Tera. Машина только поступила в продажу, но первые 12 тысяч экземпляров нашли своих владельцев за рекордные 50 минут.

Особенно активно покупатели раскупали топовые версии с 6-ступенчатым автоматом. Базовый вариант с 1-литровым двигателем (84 л.с.) стартует от 104 тысяч реалов (~₽1,48 млн). Даже в минимальной комплектации кроссовер получил 10-дюймовый дисплей, светодиодную оптику и систему автоторможения.

За 142 тысячи реалов (~₽2,02 млн) предлагается версия с турбомотором 116 л.с., виртуальной приборной панелью и полным набором ассистентов водителя. Именно эти машины уходили быстрее всего.

Volkswagen разрабатывал Tera как глобальную модель для развивающихся рынков. После Бразилии кроссовер появится еще в 20 странах трех континентов. Примечательно, что в Бразилии цены на авто заметно выше из-за специфического налогообложения – сборы достигают 25% в зависимости от двигателя.