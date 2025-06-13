Российский геофизик Александр Буторин выпустил необычный музыкальный альбом. В его основе - записи сейсмических волн с глубины 3 километров.

На стыке науки и искусства появился необычный проект – музыкальный альбом, созданный на основе данных сейсмических исследований. Геофизик преобразовал колебания земной коры в мелодии.

Александр Буторин, преподаватель Томского политеха, разработал программу на Python для обработки записей с Еты-Пуровского месторождения. Изначально проект задумывался как учебное пособие для студентов-геофизиков.

Программа преобразовала данные с глубины 3 км в звуковые волны. Так ученый услышал, как "звучат" нефть, глина и песчаник. Позже эти записи легли в основу семи композиций альбома "Энергия недр".

Среди треков – "Геоакустика" с мягкими переливами, ритмичная "Сейсмофония" и спокойный "Магнетический ритм". Отдельная дорожка содержит оригинальные звуки геологических слоев без обработки.

Альбом доступен для прослушивания на популярных музыкальных платформах:

Альбом длится чуть больше часа и доступен на популярных музыкальных платформах. Ученый надеется, что его работа поможет людям по-новому ощутить связь с природой.