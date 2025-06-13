На стыке науки и искусства появился необычный проект – музыкальный альбом, созданный на основе данных сейсмических исследований. Геофизик преобразовал колебания земной коры в мелодии.
Александр Буторин, преподаватель Томского политеха, разработал программу на Python для обработки записей с Еты-Пуровского месторождения. Изначально проект задумывался как учебное пособие для студентов-геофизиков.
Программа преобразовала данные с глубины 3 км в звуковые волны. Так ученый услышал, как "звучат" нефть, глина и песчаник. Позже эти записи легли в основу семи композиций альбома "Энергия недр".
Среди треков – "Геоакустика" с мягкими переливами, ритмичная "Сейсмофония" и спокойный "Магнетический ритм". Отдельная дорожка содержит оригинальные звуки геологических слоев без обработки.
Альбом доступен для прослушивания на популярных музыкальных платформах:
Альбом длится чуть больше часа и доступен на популярных музыкальных платформах. Ученый надеется, что его работа поможет людям по-новому ощутить связь с природой.