В Татарстане планируют ввести четыре новых молочных комплекса общей мощностью 12,6 тысяч скотомест. На реализацию проектов направят 10,8 млрд рублей.

Республика Татарстан продолжает развивать молочное животноводство. В нынешнем году в регионе планируют запустить четыре крупных молочных комплекса, что позволит увеличить производство молока.

Новые комплексы появятся в Кайбицком, Мензелинском, Кукморском и Арском районах. Они смогут вместить 12,6 тысяч голов скота. Общий объем инвестиций в проекты превысит 10,8 млрд рублей.

Сейчас в республике реализуют 25 инвестиционных проектов в молочном животноводстве. Они рассчитаны на 16 тысяч коров. В министерстве сельского хозяйства ожидают, что новые комплексы помогут ежегодно наращивать производство молока на 3%.

За последние шесть лет в Татарстане уже ввели 98 ферм и комплексов на 65 тысяч голов. Только в минувшем году запустили 16 объектов мощностью 13,6 тысяч скотомест.

Государство поддерживает инвесторов – из республиканского бюджета выделили 130 млн рублей на субсидии для строительства ферм до 999 голов. Сохранилась и федеральная программа, которая компенсирует 30% затрат на крупные комплексы от 1 тысячи голов.