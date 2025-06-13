Китайский аналог Toyota Coaster и размером с ПАЗ-3205 получил VIP-версию. Модель получила салон с кожаными креслами и мультимедийной системой.

На автосалоне в Гонконге китайская компания Hongqi представила VIP-версию автобуса Guoyue. Модель размером с ПАЗ-3205 получила салон премиум-класса с минимальным количеством мест.

Новая модификация вмещает всего 11 пассажиров вместо стандартных 17-23 мест. Производитель оснастил салон четырьмя мультиконтурными креслами с электроприводом, перегородкой с телевизором и барной стойкой. В комплектацию вошли холодильник, рабочие столики, система климат-контроля и акустика премиум-класса.

По габаритам автобус близок к советскому ПАЗ-3205 — длина составляет 6,9 метра, ширина 2,1 метра. Отделка выполнена из кожи и дерева, пол покрыт мягким материалом.

Hongqi предлагает две версии силовой установки: бензиновый V6 и гибрид с турбомотором. Цена топовой комплектации пока не объявлена, но ожидается, что она превысит 98 тысяч долларов — столько стоит гибридная версия в базовой конфигурации.

Автобус ориентирован на корпоративных клиентов и государственные структуры Китая. Производитель позиционирует его как альтернативу премиальным минивэнам.