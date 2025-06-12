Компания DeskTime провела масштабное исследование рабочих привычек 6000 сотрудников. Результаты показали, что наиболее продуктивные работники придерживаются цикла 75 минут работы и 33 минуты отдыха.

Современные офисные работники часто сталкиваются с перегрузками и неэффективным распределением времени. Новые данные предлагают простое решение для повышения продуктивности.

Анализ данных 6000 пользователей сервиса DeskTime за 2024 год выявил интересную закономерность. Наиболее продуктивные сотрудники работают по схеме: 75 минут интенсивной работы сменяются 33-минутным перерывом.

Этот показатель значительно отличается от данных периода пандемии, когда средний цикл составлял 112 минут работы и всего 26 минут отдыха. Исследователи связывают изменения с возвращением многих компаний к офисному или гибридному формату работы.

Генеральный директор DeskTime Артис Розенталс отметил, что работа в офисе естественным образом способствует более частым перерывам. По его словам, такие паузы, несмотря на кажущуюся непродуктивность, важны для восстановления сил и поддержания социальных связей в коллективе.

Интересно, что текущие результаты отличаются от предыдущего исследования 2014 года, когда оптимальным считался цикл 52 минуты работы и 17 минут отдыха. Новые данные учитывают изменившиеся условия труда и переход многих компаний на гибридные форматы работы.

В исследовании участвовали 10% самых продуктивных пользователей сервиса DeskTime. Анализ основывался на объективных данных об использовании рабочих приложений в период с января по декабрь 2024 года.

Сравнение показывает, что современные сотрудники делают в среднем 4 перерыва за рабочий день, тогда как во время пандемии этот показатель составлял всего 3 перерыва. При этом продолжительность отдыха также увеличилась.