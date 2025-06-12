Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Исследование DeskTime выявило оптимальный цикл работы для офисных сотрудников
Компания DeskTime провела масштабное исследование рабочих привычек 6000 сотрудников. Результаты показали, что наиболее продуктивные работники придерживаются цикла 75 минут работы и 33 минуты отдыха.

Современные офисные работники часто сталкиваются с перегрузками и неэффективным распределением времени. Новые данные предлагают простое решение для повышения продуктивности.  

Анализ данных 6000 пользователей сервиса DeskTime за 2024 год выявил интересную закономерность. Наиболее продуктивные сотрудники работают по схеме: 75 минут интенсивной работы сменяются 33-минутным перерывом.

Этот показатель значительно отличается от данных периода пандемии, когда средний цикл составлял 112 минут работы и всего 26 минут отдыха. Исследователи связывают изменения с возвращением многих компаний к офисному или гибридному формату работы.

Генеральный директор DeskTime Артис Розенталс отметил, что работа в офисе естественным образом способствует более частым перерывам. По его словам, такие паузы, несмотря на кажущуюся непродуктивность, важны для восстановления сил и поддержания социальных связей в коллективе.

Интересно, что текущие результаты отличаются от предыдущего исследования 2014 года, когда оптимальным считался цикл 52 минуты работы и 17 минут отдыха. Новые данные учитывают изменившиеся условия труда и переход многих компаний на гибридные форматы работы.

В исследовании участвовали 10% самых продуктивных пользователей сервиса DeskTime. Анализ основывался на объективных данных об использовании рабочих приложений в период с января по декабрь 2024 года.

Сравнение показывает, что современные сотрудники делают в среднем 4 перерыва за рабочий день, тогда как во время пандемии этот показатель составлял всего 3 перерыва. При этом продолжительность отдыха также увеличилась.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#исследования #продуктивность #офисная работа #тайм-менеджмент #рабочее время
Источник: desktime.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Иркутской области закрыли самую большую подпольную майнинговую ферму с 2000 единиц оборудования
2
Корейские ученые создали электродвигатель без металлических деталей
4
AMD готовит видеокарту Radeon RX 9090 XT, которая может составить конкуренцию GeForce RTX 4090
+
На вторую по мощности ГЭС в России доставили новый 300-тонный трансформатор
+
Белорусский автозавод «Белджи» проведет масштабную модернизацию ряда производственных участков
5
DJI представила квадрокоптер Matrice 400 с дальностью полёта более 40 километров
+
Великобритания проводит испытания подводного робота для борьбы с диверсиями
+
НАСА опубликовало редкий снимок одного из крупнейших вулканов на Марсе
+
Энергетики Бурятии обнаружили рядом с ЛЭП мобильную майнинговую ферму на базе КамАЗа
2
Россия приступила к полевым испытаниям уникальной контактной сети
5
Новый дизайн ОС Apple сравнивают с Windows Vista почти 20-летней давности
+
RTX 5080 не справляется с MindsEye в 4K без DLSS и генерации кадров
4
Первый инженерный вариант настольного процессора NVIDIA N1X почти догнал геймерский Ryzen 7 9800X3D
4
Sony готовит новую портативную консоль PlayStation с 16 ГБ оперативной памяти и чипом AMD RDNA5/UDNA
2
Модернизацию системы РЭБ SPECTRA обсуждают во Франции после потери Индией истребителя Rafale
+
Ulefone Armor 34 Pro выходит в продажу с встроенным проектором
+
Microsoft выпускает экстренный патч KB5063060 для решения проблем с играми в Windows 11 24H2
2
В России выставили на продажу ВАЗ-2110 1999 года выпуска с пробегом всего 540 километров
+
Apple iPhone 17 серии будут оснащëны экранами с высокой частотой обновления
+
Партнеры NVIDIA спешно отгружают видеокарты RTX 5090 на фоне новых тарифов для Китая
1

Популярные статьи

Обзор моего ПК в 2025 году: чем я доволен, чем — нет, а что хочу исправить, вложив минимум денег
60
Сказ о том, как севшая батарейка биоса мне мозги пудрила
16
Как Asus ROG Ally X может изменить рынок ПК и ударить по Steam Deck
18
Топ-5 игр для Sony PlayStation 5, которые стоит приобрести новичку в первую очередь
7
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
21
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode UNO 65W 3-Port GaN Fast Charger (CD361)
1
Безработица в Китае и пустые полки в США – чем грозит затягивание торговой войны между странами
2
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
3
Автоматическая покупка редких подарков в Telegram - как не пропустить тренд подарков и стикеров
2

Сейчас обсуждают

Корж Рии
17:09
"Шеф, все пропало, все пропало! Гипс снимают, клиент уезжает…"
От DLSS до самообмана — что не так с российскими геймерами в 2025 году
Повелитель драного Кити
17:07
Мыло конечное
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Повелитель драного Кити
17:06
Это трындец.там не то что качество уг ,там его вообще нет .у берни на четком тн лучше
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Повелитель драного Кити
17:05
Хоспади.бедные глаза.Правильно чихоня сказал твой недомонь это гумно
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
VRoman
17:05
Было бы логично полностью отказаться от Л3 кэша на вычислительном кристалле сделав пару разных кристаллов кэша с различным объёмом. Так что разработка таких вычислительных кристаллов нисколько не удив...
Инсайдер предсказывает увеличение IPC до 25% в ядрах Zen7 и до 32 ядер в потребительских процессорах
Повелитель драного Кити
17:04
Даже берниган не заценил
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Непран трухан
17:04
Скинь ка гпу з с 5080 на фоне сайта порванка Или бумажку с надписью ручкой оверклокерз.ру на коробке с 5080 Или ты думаешь тут тебя лжеца не знают с интернет фотками конч ухахахахахахахах
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Непран трухан
17:03
Уже всему интернету известно что лучшее железо это то которое стоит в пк онаниста хвастуна непранова порванова
Почему вам не нужна видеокарта с 8 Гб памяти и как старая материнка с PCIe 3 обнуляет любой апгрейд
Повелитель драного Кити
17:02
и тут впервые я с тобой согласен.по моему разницы 0 ))))
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Непран трухан
17:01
Какая жена, ты имбецил тряпошный пхахахаххаахха.тебе бомжиха с помойки побрезгует
Почему мониторы с разрешением 4К никого не интересуют и может ли DLSS повлиять на выбор геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем