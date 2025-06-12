Пермские перевозчики и пассажиры остались недовольны качеством новых автобусов. Представители завода-изготовителя назвали причины возникших проблем.

С начала июня в Перми начали курсировать современные автобусы, однако их эксплуатация сразу вызвала множество нареканий.

Жалобы пассажиров и перевозчиков касались неисправных кондиционеров, сбоев в работе информационных систем и медленного открытия дверей. Особые претензии вызвала функция адресного открытия в сочлененных моделях.

Представители Ликинского завода подтвердили наличие проблем с климатическим оборудованием, пообещав устранить их в рамках гарантийного обслуживания. Что касается дверных механизмов, их работу специально замедлили для обеспечения безопасности пассажиров.

По поводу адресного открытия дверей на заводе заявили, что система функционирует нормально, а сложности возникают из-за недостаточного обучения водителей. Для решения этой проблемы планируют провести дополнительные инструктажи.

Отдельно власти Пермского края упомянули о нарушении сроков поставки транспорта. Этот вопрос пока остается без официальных комментариев со стороны производителя.