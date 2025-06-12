Автозавод КАМАЗ готовит к выпуску новую модель самосвала с полным приводом. Техника предназначена для работы в сложных дорожных условиях.

Российский производитель грузовиков расширяет линейку спецтехники новой полноприводной моделью.

На заводе в Набережных Челнах завершают подготовку к серийному выпуску самосвала КАМАЗ-65959. Модель с колесной формулой 6х6 оснастили современной кабиной К5 компактных размеров, сохранив при этом спальное место для водителя.

Технические характеристики включают:

грузоподъемность 18 тонн;

полную массу 35 тонн;

дизельный двигатель 460 л.с. с турбонаддувом.

В базовой комплектации предусмотрены системы комфорта: кондиционер, автономный отопитель и холодильник. Конструктивные особенности - увеличенные топливные баки на 500 литров и система регулировки давления в шинах.

По данным отраслевых источников, стартовая цена новой модели составит 11 миллионов рублей. Параллельно на предприятии ведется разработка четырехосной модификации с двигателем 560 л.с. и полной массой 44 тонны.