В Цюрихе выставили на продажу Lada Niva 2004 года в идеальном состоянии. За автомобиль просят сумму, близкую к миллиону рублей.

На одном из швейцарских сайтов объявлений появилось редкое предложение — продается восстановленная Lada Niva, выпущенная два десятилетия назад. Несмотря на почтенный срок службы, автомобиль находится в отличном техническом состоянии и визуально выглядит ухоженным.

Продавец из Цюриха оценил трехдверную «Ниву» в 9300 швейцарских франков. По текущему курсу это примерно 890 тысяч рублей. Машину выпустили в 2004 году, а пробег за два десятилетия составил всего 36 тысяч километров.

Автомобиль прошел комплексную реставрацию и техосмотр (MFK) в декабре 2023 года. Под капотом — стандартный 1,7-литровый двигатель мощностью 83 лошадиные силы. Коробка передач — механическая, пятиступенчатая. Привод — постоянный полный с раздаточной коробкой. Средний расход топлива — 11,4 литра на 100 километров.

Из оснащения — багажник на крыше, обогрев заднего стекла, фаркоп, омыватель фар и каталитический нейтрализатор. В процессе восстановления кузов окрасили в белый цвет, добавив красные детали: бамперы, окантовку фар, багажник, фаркоп и даже диски.

Такие экземпляры редко встречаются даже в России, а за границей и вовсе считаются коллекционной редкостью.