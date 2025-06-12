Роскосмос намерен построить первую ядерную электростанцию на Луне и возобновить исследования Венеры. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

Россия готовится к масштабным космическим проектам, включая создание лунной базы с ядерным энергоблоком и отправку миссии на Венеру.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов перечислил ключевые задачи корпорации. В их числе – строительство новой российской орбитальной станции, которая заменит МКС, и установка ядерной электростанции на Луне. Эта энергоустановка станет основой для будущих лунных баз.

Роскосмос также возобновит изучение Венеры. Баканов напомнил, что СССР остается единственной страной, чей аппарат успешно садился на эту планету.

Параллельно госкорпорация намерена расширить орбитальную группировку спутников. Это улучшит интернет-покрытие в России и повысит точность навигации ГЛОНАСС. Также запланирована модернизация ракетно-космической техники.

Баканов назвал предстоящие проекты амбициозными, но выполнимыми. По его словам, они потребуют инженерных прорывов и смелых решений. Глава Роскосмоса связал космические достижения с экономическим развитием страны.